Зірка ПСЖ пропустить матч у Лізі чемпіонів проти Арсенала: у чому причина

У вівторок, 1 жовтня, ПСЖ зіграє проти Арсенала у рамках 2-го туру реформованої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Один із лідерів та зірка паризького клубу не допоможе команді у грі із лондонцями.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле опинився поза заявкою на гру проти "канонірів" у Лізі чемпіонів. Луїс Енріке вирішив відсторонити гравця через його поведінку, про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Конфлікт Енріке та Дембеле

Повідомляють, що іспанський фахівець вирішив відсторонити 27-річного футболіста через суперечку, яка сталась між ними. Причина конфлікту головного тренера парижан із зіркою команди невідома.

Однак, Усман Дембеле не зіграє у лігочемпіонівському протистоянні з Арсеналом. Вінгер ПСЖ не потрапив у заявку на матч проти "канонірів".

Заявка ПСЖ на матч проти Арсенала у Лізі чемпіонів / Фото з твіттеру парижан

Нагадаємо, що Усман Дембеле приєднався до ПСЖ – 25 вересня 2023 року. Сума трансферу футболіста 105 мільйонів євро, включаючи бонуси.

У новій кампанії вінгер парижан зіграв у 7 матчах та має у своєму активі 4 голи та 4 результативні передачі. Матч між Арсеналом та ПСЖ відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні – 1 жовтня, о 22:00 за київським часом.