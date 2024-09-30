Вингер ПСЖ Усман Дембеле оказался вне заявки на игру против "канониров" в Лиге чемпионов. Луис Энрике решил отстранить игрока из-за его поведения, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Конфликт Энрике и Дембеле

Сообщают, что испанский специалист решил отстранить 27-летнего футболиста из-за спора, который произошел между ними. Причина конфликта главного тренера парижан со звездой команды неизвестна.

Однако, Усман Дембеле не сыграет в лигочемпионовском противостоянии с Арсеналом. Вингер ПСЖ не попал в заявку на матч против "канониров".

Заявка ПСЖ на матч против Арсенала в Лиге чемпионов / Фото из твиттера парижан

Напомним, что Усман Дембеле присоединился к ПСЖ – 25 сентября 2023 года. Сумма трансфера футболиста 105 миллионов евро, включая бонусы.

В новой кампании вингер парижан сыграл в 7 матчах и имеет в своем активе 4 гола и 4 результативные передачи. Матч между Арсеналом и ПСЖ состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне – 1 октября, в 22:00 по киевскому времени.