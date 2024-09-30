Команди набрали бали у стартовому турі нового сезону революційної Ліги чемпіонів 2024/2025. Арсенал розкатав нульову нічию із Аталантою (0:0), а ПСЖ мінімально обіграв Жирону Віктора Циганкова 1:0 завдяки автоголу воротаря Гассаніг (на 90-й хвилині), пише 24 Канал.

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Центральне протистояння у Лондоні

Після старту у єврокубках обидва клуби вже провели декілька матчів у внутрішніх чемпіонатах. Лондонці зіграли внічию із МанСіті (2:2) та здобули дві перемоги над Болтоном (5:1 у третьому колі Кубка ліги) та над Лестером в АПЛ (4:2).

ПСЖ розписав мирову із Реймсом (1:1) та переміг Ренн із рахунком 3:1.

Зверніть увагу! Матч 2-го туру Ліги чемпіонів Арсенал – ПСЖ розпочнеться 1 жовтня о 22:00 (за Києвом).

Майбутня очна зустріч Арсенала та ПСЖ буде вже 5-м в історії цього протистояння. У минулому "каноніри" лише одного разу перемагали французький клуб. Ще три поєдинки зводились внічию. Цікаво, що клуб зі столиці Франції ще жодного разу не перемагав над лондонцями.

Прогноз Favbet

Напередодні поєдинку саме Арсеналу вважають фаворитом матчу. Перемога підопічних Артети оцінена в 1,81. А звитяга суперників із Франції – 4,65. Нічия у Лондоні – 3,85.

На голи обох колективів у матчі дають 1,72.

Ймовірно, що поєдинок закінчиться перемогою "канонірів" із рахунком 2:0 або 2:1. На обидва фінальні результати стоїть однаковий коефіцієнт 9.

Першими у зустрічі можуть забити господарі поля – 1,60 проти 2,72 на перший гол у матчі від парижан.

У Favbet вважають, що грубіше на футбольному полі будуть діяти гості. Фора (0) ПСЖ по картках – 1,57. Загалом у матчі головний арбітр може показати більше 4-х карток – 1,61.