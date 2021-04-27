Усик зустрінеться з Джошуа, а Ф'юрі дасть реванш Уайлдеру

Олександр Усик досі зберігає шанси вже в наступному поєдинку зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Британець досі не домовився про бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Джошуа зустрінеться з обов'язковим претендентом Усиком

Боб Арум, глава Top Rank, який співпрацює з Ф'юрі, песимістично налаштований щодо поєдинку між Тайсоном і Джошуа. Арум заявив, що вже тиждень не отримував інформації від Едді Хірна, промоутера Ентоні.

До слова Це важкий бій, – Гвоздик застеріг Усика від поєдинку з Джошуа

Він припустив, що Джошуа та Ф'юрі проведуть бої з іншими суперниками. Ф'юрі дасть реванш американцю Деонтею Уайлдеру, а Джошуа зустрінеться з Усиком.

Можливо, ми вдихнемо трохи життя в Уайлдера, і Ф'юрі проведе з ним третій бій, а Джошуа зустрінеться з обов'язковим претендентом за версією WBO Олександром Усиком,

– сказав Арум.

У середині березня стало відомо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на 2 бої. Однак досі не узгоджена ні дата поєдинку, ні місце.

Ймовірно, Боб Арум таким чином намагається "натиснути" на сторону Джошуа потенційним зірванням поєдинку.

"Думаю, Едді Хірн намагається проштовхнути лондонський варіант. Останній раз я розмовляв з ним на початку минулого тижня, він сказав, що збирається отримати підписану угоду від саудівців протягом 24 годин.

Мені здається, що він трохи запізнився. Хіба ви не були б песимістичні, якби не отримували інформацію від свого партнера протягом тижня? Я, Френк Уоррен і Ф'юрі, не отримуємо звісток від Едді Хірна вже понад тиждень", – резюмував Арум.

Раніше Едді Хірн у коментарі Sky Sports заявляв, що на цьому тижні планує закінчити роботу по бою Джошуа – Ф'юрі. Він зазначив, що зустрівся з Ф'юрі, який запевнив, що хоче провести бій.

Зауважимо, що Ентоні Джошуа провів попередній бій наприкінці 2020 року. Британець нокаутував Кубрата Пулєва і захистив свої титули.

Натомість Ф'юрі виходив у ринг ще в лютому 2020 року. Британець достроково переміг Уайлдера і став чемпіоном WBC.

Щодо Усика, то український боксер виходив у ринг восени 2020 року. Олександр здолав Дерека Чісору.



Ф'юрі – Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24​

