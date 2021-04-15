Усик працює з хорошими фахівцями

Гвоздик прокоментував те, що Усик почав стрімко набирати вагу. Непереможний українець вже важить понад 100 кілограмів і досі ніколи не боксував з такою вагою.

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34-річний Гвоздик вважає, що збільшення ваги піде на користь Усику.

"Я не знаю, що Саша робить для того, щоб набирати вагу: можна сісти, насмажити мішок картоплі і з'їсти її з сиром і майонезом. Я думаю, що Саші піде це на користь, він працює з хорошими фахівцями, які явно розуміють, що потрібно робити", – заявив Олександр.

Разом з тим, Гвоздик зазначив, що збільшення ваги не означає, що Усик втратить у швидкості.

"Набір ваги не означає, що ти станеш повільніше і слабкіше, якщо ти робиш все правильно – ти станеш сильніше і при цьому не втратиш у швидкості. Саша саме цим і займається, він не набере 50 кг. Ну додасть, може 10, не думаю, що це критично на ньому позначиться, деякі боксери з моменту зважування 10 кг набирають, тому поживемо – побачимо", – розповів боксер.

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Усику треба стати більшим

34-річний Усик – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Українець прагне якнайшвидше отримати цей бій. Однак Гвоздик вважає, що українцю ще рано битися з Джошуа.

Я завжди підтримую наших хлопців, але на сьогодні, це важкий бій для Саші. Йому треба стати більшим, провести ще декілька боїв у важкій вазі, якщо він дійсно серйозно хоче виграти цей бій,

– заявив Гвоздик.

Олександр сказав, що його не вразили два поєдинки Усика у важкій вазі проти Чаза Віззерспуна.

"Без лицемірства, те що Саша показував у бою проти Чісори, і в першому бою у важкій вазі – я думаю, для Джошуа цього буде недостатньо. Якщо вийти поборотися і показати хороший бокс – тоді, звичайно, але, якщо виходити з амбіціями стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі, потрібно щось більше", – резюмував Гвоздик.

Швидше за все, наступним суперником Усика стане Джо Джойс. Боксери можуть зустрітися влітку 2021 за тимчасовий титул чемпіона світу WBO.