Джошуа встретится с обязательным претендентом Усиком

Боб Арум, глава Top Rank, сотрудничающий с Фьюри, пессимистично настроен относительно поединка между Тайсоном и Джошуа. Арум заявил, что уже неделю не получал информации от Эдди Хирна, промоутера Энтони.

К слову Это тяжелый бой, – Гвоздик предостерег Усика от поединка с Джошуа

Он предположил, что Джошуа и Фьюри проведут бои с другими соперниками. Фьюри даст реванш американцу Деонтею Уайлдеру, а Джошуа встретится с Усиком.

Возможно, мы вдохнем немного жизни в Уайлдера и Фьюри проведет с ним третий бой, но Джошуа встретится с обязательным претендентом по версии WBO Александром Усиком,

– сказал Арум.

В середине марта стало известно, что Джошуа и Фьюри подписали контракт на 2 боя. Однако до сих пор не согласована ни дата поединка, ни место.

Вероятно, Боб Арум таким образом пытается "надавить" на сторону Джошуа потенциальным срывом поединка.

"Думаю, Эдди Хирн пытается протолкнуть лондонский вариант. Последний раз я разговаривал с ним в начале прошлой недели, он сказал, что собирается получить подписанное соглашение от саудовцев в течение 24 часов. Мне кажется, что он немного опоздал. Разве вы не были бы пессимистичны, если бы не получали информацию от своего партнера в течение недели? Я, Фрэнк Уоррен и Фьюри, не получаем вестей от Эдди Хирна уже более недели", – резюмировал Арум.

Ранее Эдди Хирн в комментарии Sky Sports заявлял, что на этой неделе планирует закончить работу по бою Джошуа – Фьюри. Он отметил, что встретился с Фьюри, который заверил, что хочет провести бой.

Заметим, что Энтони Джошуа провел предыдущий бой в конце 2020 года. Британец нокаутировал Кубрата Пулева и защитил свои титулы.

Зато Фьюри выходил на ринг еще в феврале 2020 года. Британец досрочно победил Уайлдера и стал чемпионом WBC.

Относительно Усика, то украинский боксер выходил на ринг осенью 2020 года. Александр одолел Дерека Чисору.



Фьюри – Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24​

