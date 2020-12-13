У ніч з 12-го на 13 грудня британський боксер Ентоні Джошуа переміг нокаутом болгарина Кубрата Пулєва і відстояв титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі.

Поєдинок проходив у Лондоні на "О2 Арені" і був завершений у 9 раунді, пише 24 канал.

Початок бою видався досить спокійним. Боксери не форсували події і намагалися підловити один одного на помилці. У третьому раунді Джошуа активізувався і двічі відправив Пулєва в нокдаун, від дострокового завершення бою болгарина врятував гонг.

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Пулєв, розуміючи, що нічого не може протиставити британцеві, почав діяти брудно - бити суперника по потилиці та після гонгу. З 4-го по 7-й раунд Джошуа продовжував володіти ініціативою, але Пулєв продовжував боротися.

У восьмому раунді болгарин несподівано перехопив ініціативу і провів кілька потужних ударів. Втім, перелому в бою не відбулося.

У дев'ятому раунді Джошуа відправив опонента в нокдаун, а після поновлення бою нокаутував його.

Джошуа – Пулєв: підсумки

31-річний Джошуа здобув 24-ту перемогу (22 - нокаутом) у професіоналах при одній поразці.

39-річний Пулєв програв другий бій. Також у його активі 28 перемог (14 - нокаутом).

Наступний бій Джошуа зобов'язаний провести проти українця Олександра Усика, який є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO.

Тим часом, чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі на пару з Джошуа навесні хочуть визначити абсолютного чемпіона-супертяжа – на кону в цьому мегафайті будуть титули всіх чотирьох основних організацій: IBF, WBC, WBO і WBA.

Джошуа – Пулєв відео нокауту