Якщо він влучив один раз, то можна далі не бити, – Усик назвав фаворита бою Вайлдер – Джошуа

Боксерський світ все частіше обговорює потенційну битву двох елітних боксерів хевівейту між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером. Український чемпіон поділився своїми очікуваннями від бою.

Уже найближчої зими Олександр Усик має провести бій за абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Спочатку ця битва мала відбутися у рамках супервечора боксу, де окрім найстатуснішого бою, у ринг вийшли б ще одні елітні суперважковаговики – Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа.

Читайте також Мені залишилося дуже мало у великому спорті, – Усик задумується над закінченням кар'єри

Усик дав прогноз на бій Вайлдер – Джошуа

У результаті супертурнір чотирьох зірвався. Попри те, що в один день цього не станеться, бій останніх двох досі активно обговорюється. Він може відбутися, але не раніше лютого-березня 2024 року. Український чемпіон Олександр Усик поділився думками стосовно нього та назвав свого фаворита потенційної битви.

Джошуа та Вайлдер? Це був би дуже крутий бій між ними. У Деонтея така особливість є неймовірна, що якщо він влучив один раз, то можна далі не бити. Я сказав би 60 на 40 на користь Вайлдера. Він б'є неймовірно, а Джошуа може пропускати, він пропускає. Якщо Деонтей влучив, то ти відлітаєш,

– сказав Усик.

Зазначимо, що майбутні учасники бою за абсолютного чемпіона раніше виходили у ринг разом із Джошуа та Вайлдером. Олександр Усик двічі перемагав британського боксера, а Тайсон Ф'юрі провів одразу три бої з американцем – двічі тріумфував "Циганський король", а ще одного разу була зафіксована нічия.