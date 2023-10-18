28 жовтня в Саудівській Аравії відбудеться комерційний поєдинок між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та зіркою MMA Френсісом Нганну. Цей бій відвідає наступний суперник "Циганського короля" – Олександр Усик.

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Цілковита впевненість Усика

Багатьох любителів боксу цікавить, чим завершиться бій найнебезпечніших у світі нокаутерів. Проте Олександр Усик не бачить жодної інтриги в поєдинку боксера та бійця ММА. Величезний досвід складних поєдинків та виняткові антропометричні дані "Циганського короля" зіграють вирішальну роль. Принаймні, так вважає володар титулів WBO, IBF та WBA.

"Для Тайсона Ф’юрі бій із Нганну – це булка з маслом. Я виключно говорю з точки зору боксу. Коли люди кажуть, що Нганну може десь бахнути, і воно прилетить – так, він може це зробити. Але як ти можеш зробити це з двометровим гігантом, у якого за плечима 20 років у боксі?

У хлопця, в якого немає жодного поєдинку як боксера. Так, як боєць UFC він крутий чемпіон, конкретно я не кажу, що він якийсь лівий. Він чемпіон UFC, але UFC – це не бокс.

Я на 100% упевнений, що Тайсон Ф’юрі виграє цей бій, не особливо напружуючись. Якщо щось зміниться у момент бою – умовно, Ф’юрі лежатиме на підлозі, то я запишу відео і скажу: "Ні фіга собі, я наморосив, а тут, виявляється таке". Так, я визнаю, що я помилився, але потрібно дочекатися. Подивимося", – сказав Усик.

Що ж, нам залишається дочекатися поєдинку та дізнатися, чи здійсниться прогноз Усика.

Коли буде бій Усик – Ф'юрі