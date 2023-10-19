Уже найближчої зими Олександр Усик має провести бій за абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Спочатку ця битва мала відбутися у рамках супервечора боксу, де окрім найстатуснішого бою, у ринг вийшли б ще одні елітні суперважковаговики – Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа.

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Усик дав прогноз на бій Вайлдер – Джошуа

У результаті супертурнір чотирьох зірвався. Попри те, що в один день цього не станеться, бій останніх двох досі активно обговорюється. Він може відбутися, але не раніше лютого-березня 2024 року. Український чемпіон Олександр Усик поділився думками стосовно нього та назвав свого фаворита потенційної битви.

Джошуа та Вайлдер? Це був би дуже крутий бій між ними. У Деонтея така особливість є неймовірна, що якщо він влучив один раз, то можна далі не бити. Я сказав би 60 на 40 на користь Вайлдера. Він б'є неймовірно, а Джошуа може пропускати, він пропускає. Якщо Деонтей влучив, то ти відлітаєш,

– сказав Усик.

Зазначимо, що майбутні учасники бою за абсолютного чемпіона раніше виходили у ринг разом із Джошуа та Вайлдером. Олександр Усик двічі перемагав британського боксера, а Тайсон Ф'юрі провів одразу три бої з американцем – двічі тріумфував "Циганський король", а ще одного разу була зафіксована нічия.

Цікаво. Також Олександр Усик дав свій прогноз на поєдинок "Жадібного пуза" проти Френсіса Нганну. Він вважає, що для Тайсона Ф'юрі "бій із Нганну – це булка з маслом". Цей виставковий поєдинок відбудеться 28 жовтня.