Коли саме відбудеться "бій століття" залежатиме від перебігу виставкового поєдинку "Жадібного пуза" та колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Український чемпіон відвідає це шоу й очікується, що в ту ніч спортсмени можуть одразу й оголосити остаточну дату битви.

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Усик уже думає про життя після кар'єри

Бій за абсолют буде найстатуснішим поєдинком у кар'єрі для Олександра Усика. Адже переможець стане першим в історії хевівейту боксером, який володітиме одразу чотирма чемпіонськими титулами.

Український 36-річний чемпіон напередодні цієї кульмінаційної битви у своїй великій кар'єрі розповів, чи замислюється він про завершення виступів у професійному ринзі.

Щодня в мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок... Якоїсь миті, лягаючи спати після молитви, я подумав: "А навіщо я про це розмірковую?". Потрібно просто думати про те, що в тебе є зараз, але також думати про те, що буде далі. Про якусь справу у майбутньому. Але я все одно думаю щодня про бокс, про свою кар'єру, яка знаходиться на хорошій стадії.



У мене є бажання боксувати, тренуватися, але давайте будемо реалістами, мені залишилося дуже мало у великому спорті. Я підходжу до такого моменту, коли настав час замислюватися про інший вид діяльності, яким займатимуся після завершення своєї професійної кар'єри,

– сказав Усик.

Зазначимо, що в контракті про бій за абсолют є пункт про реванш, то ж битва між Ф'юрі та Усиком може стати не єдиною між боксерами.

Довідка. До суперфайту чемпіони підходять у статусі непереможених протягом професійної кар'єри. Усик переміг у кожному з 21 поєдинку, а Тайсон Ф'юрі тріумфував у 33 та ще один закінчив унічию.