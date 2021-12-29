Усик зізнався, що постійно жене від себе свою співмешканку: відео
Джерело:24 канал
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) емоційно розповів про те, як жене від себе свою співмешканку – лінь.
Під час зустрічі Усика з молоддю у Києві до спортсмена звернулася дівчина. "Як ви боретеся з лінню?" – запитала вона.
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У жартівливій формі Усик надав цьому відчуттю антропоморфних рис. За словами українського боксера, вона скрізь і постійно супроводжує його, але він намагається показати свою силу.
"Я жену її! Вона слабша за мене. Я їй щодня про це кажу: "Ти слабачка! Ти слабка! Так, ти зі мною живеш, скрізь ти зі мною поряд, але ти слабка. Ти не маєш на мене такого впливу, який я маю на тебе", – сказав боксер.
Усик – Джошуа: коли реванш
- У вересні Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули. Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Несподівано ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем". Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року, Джошуа вже розпочав підготовку до бою.