Усик зізнався, що постійно жене від себе свою співмешканку: відео

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) емоційно розповів про те, як жене від себе свою співмешканку – лінь.

Під час зустрічі Усика з молоддю у Києві до спортсмена звернулася дівчина. "Як ви боретеся з лінню?" – запитала вона.

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У жартівливій формі Усик надав цьому відчуттю антропоморфних рис. За словами українського боксера, вона скрізь і постійно супроводжує його, але він намагається показати свою силу.

"Я жену її! Вона слабша за мене. Я їй щодня про це кажу: "Ти слабачка! Ти слабка! Так, ти зі мною живеш, скрізь ти зі мною поряд, але ти слабка. Ти не маєш на мене такого впливу, який я маю на тебе", – сказав боксер.

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