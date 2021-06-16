Усик зірве куш: українець проведе з Джошуа два бої

Перемовини щодо поєдинку між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) та чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) тривають.

Британський журналіст Майкл Бенсон повідомив, що поспілкувався з главою Matchroom Boxing Едді Хірном і той розповів йому про два важливих пункти контракту на бій Ентоні Джошуа і Олександра Усика.

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За словами Хірна, в разі перемоги українця боксери проведуть реванш. Це рідкісна практика в світовому боксі для обов'язкових захистів титулу.

Також, в разі поразки Усика, українці дозволять Едді Хірну провести ще один його бій в Британії. Це пов'язано з тим, що популярність Олександра на королівських островах зростає, а після бою з Ентоні вона злетить.

Що ще відомо про бій Джошуа – Усик