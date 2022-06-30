Джошуа: Бажаю його родині та землякам добра

Британський боксер розповів про свою підготовку до реваншу. Він запевнив, що відчуває значний тиск щодо майбутнього протистояння з українцем.

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"Цього разу мені довелося готуватись інакше, ніж минулого, але я був у такій ситуації раніше. Я на 100% відчуваю тиск від реваншу. Було б нерозумно це заперечувати, але це добре. Це хороший тиск, я хочу процвітати під тиском", – зазначив Ентоні.

Також боксер згадав про війну в Україні, яку розв'язала Росія, та підтримав Олександра.

Відчуваю, що Усик заслуговує на всю підтримку, яку він може отримати, мене це влаштовує. Я сказав йому, що бажаю його родині та землякам добра, тому що я не хочу, щоб мирні жителі потрапили у війну та конфлікт,

– заявив британець.

Ентоні переконаний, що Усик буде таким же самим, як і у першому поєдинку. Проте Джошуа сподівається, що результат бою буде на його користь.

"Він буде тим самим хлопцем, що і в минулому поєдинку, як і я. Я не зможу відростити ще одну руку чи ногу за цей час. Ми будемо такими ж, але, сподіваюся, результати будуть іншими, і я покажу кращий бокс.

Завжди говорив, що я не ідеальний. Я маю право на помилки, і росту як особистість. Я виріс перед своєю боксерською аудиторією з молодого 18-річного до 32-річного бійця. Виріс і зробив багато помилок. Я все ще тут, міцно стою, і, як ви сказали, це робить мене багатшою та мудрішою людиною.

Я також здобуваю стільки знань і мудрості. Наприклад, коли я боксував проти Енді Руїса вдруге. Це був зовсім інший стиль. Тож у боксі я навчився, що треба бути універсальним і вміти адаптуватися", – розповів Джошуа.

Усик – Джошуа: коли відбудеться реванш

Вже цього літа прихильники боксу побачать на ринзі Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Бій відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Обидві сторони вже підписали угоду про бій-відповідь та провели дуель поглядів.

Усик навіть встиг познайомитися з місцевими шанувальниками ближче та станцював у натовпі на Близькому Сході.

Раніше Ентоні заявляв, що впевнений у собі та перемозі над Олександром.

Бувши у Лондоні Усик не забуває про рідну країну та продовжує говорити про злочини російських окупантів.

Британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександру Усику вдалось зібрати у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.

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