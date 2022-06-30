Усик: Хто йому дасть 500 лямів

Тайсон Ф'юрі вже не раз наголошував на тому, що не буде боксувати проти Усика. Начебто Олександр не відповідає його рівню. Український боксер знаходить у таких словах британця відверту відмазку.

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Бій проти Ф'юрі для Джошуа чи Усика може бути за абсолют у важкій вазі.

Дай боже, щоб Ф'юрі був на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Тайсон каже, що не хоче боксувати зі мною, тому що я не його рівня або ще щось. Він мене боїться,

– заявив український боксер.

Пригадав Усик, що за повернення на ринг Тайсон Ф'юрі хоче отримати божевільну суму у розмірі 500 мільйонів доларів. Олександру просто смішно з такої забаганки "Циганського короля".

Ф'юрі хоче 500 мільйонів доларів. Ха-ха-ха. Він жартує. 500 лямів? Хто йому дасть 500 лямів? Я також хочу 500 мільйонів, і що?,

– додав Усик.

Нагадаємо, що непереможний британець оголосив про закінчення кар'єри напередодні останнього бою у трилогії проти Ділліана Уайта. Ф'юрі яскравою перемогою над суперником поставив красиву крапку у професійній кар'єрі.

До слова. Попереду в Усика реванш проти Джошуа, який відбудеться вже 20 серпня у Саудівській Аравії. Боксери вже взяли участь у двох пресконференціях та дуелях поглядів. Вже навіть вийшло промо бою, яке відзняли у вуличному стилі.

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