Дупу він свою поб'є, – Усик потужно відповів на одіозну заяву Ф'юрі: відео з пресконференції

Олександр Усик не лише зруйнував надії Ентоні Джошуа на повернення титулів, а й продовжив свій шлях до бою за звання абсолютного чемпіона світу. Українець відповів на словами Тайсона Ф'юрі після реваншу.

Усик: Це йому сниться щодня

На післяматчевій пресконференції чимало запитань цікавило пресу. Не обійшли журналісти увагою й одіозну заяву "Циганського короля" після реваншу, повідомляє 24 канал.

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Відповідь Усика була не менш цікавою та викликала посмішки на обличчях присутніх та овації у залі. Промоутер українця Олександр Красюк через сміх навіть не зміг одразу перекласти на англійську відповідь боксера.

Написав, що переможе нас з Джошуа в один день? Це йому сниться щодня, що він там когось переміг. Знаєте, що він поб'є? Дупу він свою поб'є,

– сказав Усик.

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У коментарі після перемоги Усик заявив, що хоче битись із Ф'юрі або не буде боксувати взагалі.

Що такого сказав Ф'юрі

Британський боксер назвав у себе в інстаграмі цей бій одним із найгірших титульних поєдинків у цій ваговій категорії.

"Циганський король" заявив, що переміг би Усика та Джошуа за один вечір.

Якщо бути чесним з вами, хлопці, після перегляду, обидва вони були лайном. Це був один з найгірших титульних боїв у важкій вазі, які я коли-небудь бачив. Це було лайно! Давайте! Я знищу їх обох за один вечір. "Циганський король" залишиться тут назавжди,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри після яскравої перемоги над Деонтеєм Уайлдером.

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