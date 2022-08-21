Джошуа тримав прапор України, коли Усика назвали переможцем бою

Поєдинок між Джошуа та Усиком тривав усі 12 раундів і закінчився перемогою українського боксера. Як тільки пролунав фінальний гонг, Усик став на коліна, пише 24 канал.

До теми Я присвячую цей бій Україні, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні, – Усик

До українського боксера несподівано приєднався Джошуа. Британець також став на коліна, після чого суперники підійнялися та тепло обійнялися.



Джошуа разом з Усиком став на коліна / Фото твітер Matchroom Boxing

Окрім того, під час оголошення суддівських записок, які констатували перемогу 35-річного Усика, британський боксер разом з Олександром тримав прапор України.



Джошуа тримає прапор України / Скриншот трансляції

Ба більше, Джошуа вирішив покинути ринг, після чого повернувся і вилив усі емоції. Під час цього Ентоні вирішив закутатися в український прапор. Промова британця була вкрай експресивна, тому Усик попросив Джошуа віддати прапор України.

Джошуа в прапорі України

Що відомо про бій Усик – Джошуа

Перша зустріч боксерів відбулася у вересні 2021 року в Лондоні та закінчилася впевненою перемогою непереможного українця. Після поразки Джошуа активував опцію в контракті про реванш.

Команди боксерів тривалий час узгоджували місце та дату бою. Також на відтермінування поєдинку вплинула повномасштабна війна в Україні.

Зрештою Усик прийняв реванш і в Саудівській Аравії знову перебоксував Джошуа, здобувши перемогу роздільним рішенням суддів. Для українця це 20 перемога.

Окрім титулів WBO, WBA, IBF, IBO, Усик здобув вакантний пояс журналу The Ring.