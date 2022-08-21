Які пояси жбурнув Джошуа

Джошуа, покидаючи ринг, у пориві гніву жбурнув поясни Усика WBA Super The Ring, пише 24 канал. Британець, ймовірно, не міг змиритися, що Усик вдруге його перебоксував.

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Його команда після поєдинку була обурена тим, що українець зберіг титули чемпіона світу.

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Після цього британець повернувся у ринг та взяв мікрофон, хоча команда Джошуа намагалася його стримати. Він вирішив розповісти свою історію про те, що в дитинстві його посадити до в'язниці, після чого він почав тренуватися.

Мені прикро, що довелося б забрати пояси в Усика. Але це через пристрасть, яку я вклав у це. Цей хлопець побив мене сьогодні. Можливо, я міг би виступити краще, але це свідчить про рівень важкої роботи, яку я доклав, тому, будь ласка, поаплодуйте нашому чемпіону світу у важкій вазі,

– сказав Ентоні.

Попри поразку він все одно компліментарно висловився про себе.

"Я не 12-раундовий боєць. Подивіться на мене, я нова порода важковаговиків, Майк Тайсон, Сонні Лістон, Джек Демпсі, "ви не кидаєте комбінацій, як Роккі Марчіано". Я важковаговик, це важка робота. Усик – феноменальний талант, тричі "ура" на його честь", – сказав британець.

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