Хірн: Підбіг у кут Джошуа і сказав, що ти його побив, Усику кінець

Едді Хірн, який перебував біля рингу був упевнений, що потужні 8-й та 9-й раунди від Джошуа змусять Усика скласти руки. Однак те, що він побачив у чемпіонському 10-му раунді змусило його задумати та загнати його у шок.

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Українець пропустив чимало сильних ударів у корпус та голову за ці два раунди, але не здався та видав неймовірну наступну 3-хвилинку.

Промоутер Джошуа навіть до 10-го раунду встиг підійти до Ентоні та зробив втішний для свого клієнта прогноз. Згодом Хірн визнав, що перемога Усика була заслуженої. Те, що він зробив після серйозних ударів Ентоні вкотре доводить, що український боксер є одним із найкращих у світі.

Я не думаю, що Джошуа переміг. Це був близький бій, але заслужена перемога Усика. 10-й раунд – я не міг у це повірити. Наприкінці 9-го раунду я підбіг у кут Джошуа і сказав, що ти його побив, Усику кінець. А потім я побачив від Олександра один з найкращих раундів в історії суперважкого дивізіону. Тож Усик заслужено виграв,

– заявив промоутер Джошуа.

Істерична поведінка Джошуа