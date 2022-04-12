Новий імідж Усика
Олександр Усик чекає офіційного підтвердження реваншу проти Ентоні Джошуа та початку тренувального табору. У вільний час український боксер вирішив змінити свій імідж.
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В інстаграмі чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO вирішив поділитись новою зачіскою, яка вже так добре знайома його прихильникам.
Раніше боксер вже виходив на ринг із козацьким чубок. У народі ще називають "оселедець".
Все буде Україна,
– підписав світлину Усик.
Нова зачіска Олександра Усика / Фото з інстаграму боксера
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- У наближчі тижні сторони повинні узгодити усі деталі реваншу та підписати контракт. Поєдинок може відбутись не на очах рідних фанатів Джошуа – у Великій Британії. Також на бій претендують одразу декілька країн.
- Боксери можуть провести двобій наприкінці червня 2022 року, а може бути перенесений на липень. Все через те, що Ентоні лише нещодавно почав тренуватись під керівництвом нового наставника.
- Промоутер Усика спростував шалений гонорар від шейхів за поєдинок.