Новий імідж Усика

Олександр Усик чекає офіційного підтвердження реваншу проти Ентоні Джошуа та початку тренувального табору. У вільний час український боксер вирішив змінити свій імідж.

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В інстаграмі чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO вирішив поділитись новою зачіскою, яка вже так добре знайома його прихильникам.

Раніше боксер вже виходив на ринг із козацьким чубок. У народі ще називають "оселедець".

Все буде Україна,

– підписав світлину Усик.



Нова зачіска Олександра Усика / Фото з інстаграму боксера

Що відомо про реванш Усик – Джошуа