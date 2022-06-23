Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні

Чемпіон світу у важкій вазі WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик був у територіальній обороні Київської області. Згодом разом із родиною покину країну, заради підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа.

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За словами боксера, на ринзі він зможе принести більше користі Україні, ніж зі зброєю у руках. Сім'я українського боксера на собі відчула весь жах "русского міра". Окупанти захопили будинок Усика у Ворзелі, що під Києвом, а кадирівці обстріляли його. Про це родині боксера повідомили сусіди, які не покинули свої домівки. У перші дні родина переховувалась від ворожих снарядів у підвалі.

Боксер розповів, що війна проти Росії забрала життя його знайомих та друзів.

Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли стільки людей страждають, я не уявляю, як це може чимось позначатися позитивно. Я був там місяць і на власні очі бачив, що відбувалося. Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо,

– сказав Олександр.

Попереду в Усика боксерська війна на ринзі проти Джошуа

20 серпня Ентоні Джошуа спробує взяти реванш в Олександра Усика за поразку у першому бою.

Друга зустріч між боксерами відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія. Хоча британець хотів, щоб й другий поєдинок прийняв дощовий Лондон. Тепер в Ентоні не буде переваги рідних трибун.

Сторони довго підписували угоду про реванш, тому з липня, як анонсувалось раніше, бій перенесли на серпень.

Перед зустріччю Джошуа підтримав український народ та боксерів. Ентоні закликав українців йти до останнього у війні проти Росії. Його новий тренер Роберт Гарсія теж відзначив майбутнього суперника свого підопічного.

Усик та Джошуа дали першу пресконференцію та дуель поглядів. Боксер із Великої Британії спробував залякати українця, назвавши себе королем камбеків.

Хто фаворит реваншу

У боксерському колі віддають перемогу Усику. Так само думають букмекери Favbet. Звитяга Олександра у другій зустрічі з Ентоні оцінена у 1,50. Мало вірять у те, що Джошуа вдасться взяти реванш в українця – 2,80.

Нічия малоймовірна – 21.

Експерти схиляються до того, що Усик вдруге поспіль візьме гору над суперником із Великої Британії за рішенням суддівських записок – 2,30. Така ж перемогу, але вже Ентоні – 7,50.

На дострокову перемогу українського боксера можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50. Якщо так і станеться, то Олександр може закінчити двобій у період 7 – 12 раунди – 5,50.