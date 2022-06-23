Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні
Чемпіон світу у важкій вазі WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик був у територіальній обороні Київської області. Згодом разом із родиною покину країну, заради підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа.
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За словами боксера, на ринзі він зможе принести більше користі Україні, ніж зі зброєю у руках. Сім'я українського боксера на собі відчула весь жах "русского міра". Окупанти захопили будинок Усика у Ворзелі, що під Києвом, а кадирівці обстріляли його. Про це родині боксера повідомили сусіди, які не покинули свої домівки. У перші дні родина переховувалась від ворожих снарядів у підвалі.
Боксер розповів, що війна проти Росії забрала життя його знайомих та друзів.
Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли стільки людей страждають, я не уявляю, як це може чимось позначатися позитивно. Я був там місяць і на власні очі бачив, що відбувалося. Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо,
– сказав Олександр.
Попереду в Усика боксерська війна на ринзі проти Джошуа
- 20 серпня Ентоні Джошуа спробує взяти реванш в Олександра Усика за поразку у першому бою.
- Друга зустріч між боксерами відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія. Хоча британець хотів, щоб й другий поєдинок прийняв дощовий Лондон. Тепер в Ентоні не буде переваги рідних трибун.
- Сторони довго підписували угоду про реванш, тому з липня, як анонсувалось раніше, бій перенесли на серпень.
- Перед зустріччю Джошуа підтримав український народ та боксерів. Ентоні закликав українців йти до останнього у війні проти Росії. Його новий тренер Роберт Гарсія теж відзначив майбутнього суперника свого підопічного.
- Усик та Джошуа дали першу пресконференцію та дуель поглядів. Боксер із Великої Британії спробував залякати українця, назвавши себе королем камбеків.
Хто фаворит реваншу
У боксерському колі віддають перемогу Усику. Так само думають букмекери Favbet. Звитяга Олександра у другій зустрічі з Ентоні оцінена у 1,50. Мало вірять у те, що Джошуа вдасться взяти реванш в українця – 2,80.
Нічия малоймовірна – 21.
Експерти схиляються до того, що Усик вдруге поспіль візьме гору над суперником із Великої Британії за рішенням суддівських записок – 2,30. Така ж перемогу, але вже Ентоні – 7,50.
На дострокову перемогу українського боксера можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50. Якщо так і станеться, то Олександр може закінчити двобій у період 7 – 12 раунди – 5,50.