Навіть на Марсі: Усик прийняв виклик Джойса, який не хоче битися в Україні

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) відповів британцеві Джо Джойсу (12-0, 10 КО) на його слова, про те, що в Києві вони не змогли б наповнити ванну, не кажучи про стадіон.

Раніше наш співвітчизник запропонував непереможеному колезі провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".

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У відповідь Джойс написав у твітері: "Ах, ти живий. У Києві ви не змогли б наповнити ванну, залиште у спокої стадіон. До швидкої зустрічі у Великій Британії. PS я сумую за тобою".

Згодом послідувала реакція від Усика: "Мій друг, я готовий продовжувати вчити тебе боксу навіть на Марсі. Сподіваюся, ти став кращим з нашої останньої зустрічі. Я теж за тобою сумую".

Що відомо про бій Усик – Джойс

Усик і Джойс мають провести бій у 2021 році. WBO вирішила санкціонувати їх зустріч за тимчасовий титул чемпіона світу.

Та з організацією поєдинку виникли проблеми. Сторону Усика не влаштувала пропозиція Джойса. Тому команди все ще ведуть перемовини.

Френк Уоррен, менеджер Джойса, заявляв, що бій може відбутися у травні – червні 2021 року. Сам Джойс вважає, що Усик не відмовиться провести зустріч у Великій Британії.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​