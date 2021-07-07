Рухається у вибраному напрямку: Усик показав форму перед боєм з Джошуа – фото

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватись до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Щоправда, бій офіційно ще не оголосили.

Усик не збавляє обертів

Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує набирати фізичні кондиції до поєдинку з Ентоні Джошуа. Українець чекає офіційного підтвердження та показав форму, у якій перебуває зараз.

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Світлина з Усиком з'явилась на сторінці його спаринг-партнера Даніеля Лапіна, який перебуває у таборі Олександра. У коментарях прихильники боксу розкидались компліментами у сторону спортсменів: "Машини", "Молодці. Мотивуєте себе", "Чемпіони".

Як можна побачити на фото, що Усик, який утримує свою вагу на позначці у 100 кілограмів, і далі намагається дотримуватись вибраного напрямку.

Що нам сніг, що нам спека, що нам дощик проливний,

– підписав фото Лапін.

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