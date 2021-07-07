Рухається у вибраному напрямку: Усик показав форму перед боєм з Джошуа – фото
Джерело:інстаграм Даніеля Лапіна
Український боксер Олександр Усик продовжує готуватись до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Щоправда, бій офіційно ще не оголосили.
Усик не збавляє обертів
Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує набирати фізичні кондиції до поєдинку з Ентоні Джошуа. Українець чекає офіційного підтвердження та показав форму, у якій перебуває зараз.
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Світлина з Усиком з'явилась на сторінці його спаринг-партнера Даніеля Лапіна, який перебуває у таборі Олександра. У коментарях прихильники боксу розкидались компліментами у сторону спортсменів: "Машини", "Молодці. Мотивуєте себе", "Чемпіони".
Як можна побачити на фото, що Усик, який утримує свою вагу на позначці у 100 кілограмів, і далі намагається дотримуватись вибраного напрямку.
Що нам сніг, що нам спека, що нам дощик проливний,
– підписав фото Лапін.
Усик – Джошуа: головне про бій
- Двобій між боксерами запланований на 25 вересня 2021 року. Поєдинок повинен відбутися в Лондоні на "Tottenham Hotspur Stadium", який вміщує близько 62 тисяч глядачів. На протистояння будуть допущені прихильники боксу.
- Олександра до двобою готуватиме батько Василя Ломаченка. Цікаво, що Анатолій Ломаченко не тренує нікого, а лише свого сина. Однак на прохання Усика він погодився, Олександр та Ломаченко-старший перебувають у чудових стосунках.
- Усик – претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні Джошуа.
- Попередній бій українець завершив перемогою над Дереком Чісорою. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва.