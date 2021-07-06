Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО), який раніше перебував на другому місці, тепер виключений з рейтингу, а на його місце перемістився Енді Руїс (34-2, 22 КО).

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Чому Усика прибрали з рейтингу

В оновленому рейтингу WBC зазначені прізвища шести боксерів, які отримали статус "недоступні". Серед них – і Олександр Усик.

У WBC зазначили, що поза рейтингом перебувають ті боксери, які є чемпіонами за версіями інших організацій. Або ж ті, які битимуться за претендентство за чемпіонські пояси.

Усик має провести бій за чемпіонські пояси WBA, IBF та WBO, якими володіє британський боксер Ентоні Джошуа. Саме з цієї причини він перебуває поза цим рейтингом.

Усик – Джошуа: перед боєм