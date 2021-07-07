Усик не збавляє обертів

Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує набирати фізичні кондиції до поєдинку з Ентоні Джошуа. Українець чекає офіційного підтвердження та показав форму, у якій перебуває зараз.

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Світлина з Усиком з'явилась на сторінці його спаринг-партнера Даніеля Лапіна, який перебуває у таборі Олександра. У коментарях прихильники боксу розкидались компліментами у сторону спортсменів: "Машини", "Молодці. Мотивуєте себе", "Чемпіони".

Як можна побачити на фото, що Усик, який утримує свою вагу на позначці у 100 кілограмів, і далі намагається дотримуватись вибраного напрямку.

Що нам сніг, що нам спека, що нам дощик проливний,

– підписав фото Лапін.

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