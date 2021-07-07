Усик не збавляє обертів
Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує набирати фізичні кондиції до поєдинку з Ентоні Джошуа. Українець чекає офіційного підтвердження та показав форму, у якій перебуває зараз.
Цікаво дізнатись Усика виключили з рейтингу найавторитетнішої боксерської організації: причина
Світлина з Усиком з'явилась на сторінці його спаринг-партнера Даніеля Лапіна, який перебуває у таборі Олександра. У коментарях прихильники боксу розкидались компліментами у сторону спортсменів: "Машини", "Молодці. Мотивуєте себе", "Чемпіони".
Як можна побачити на фото, що Усик, який утримує свою вагу на позначці у 100 кілограмів, і далі намагається дотримуватись вибраного напрямку.
Що нам сніг, що нам спека, що нам дощик проливний,
– підписав фото Лапін.
Усик – Джошуа: головне про бій
- Двобій між боксерами запланований на 25 вересня 2021 року. Поєдинок повинен відбутися в Лондоні на "Tottenham Hotspur Stadium", який вміщує близько 62 тисяч глядачів. На протистояння будуть допущені прихильники боксу.
- Олександра до двобою готуватиме батько Василя Ломаченка. Цікаво, що Анатолій Ломаченко не тренує нікого, а лише свого сина. Однак на прохання Усика він погодився, Олександр та Ломаченко-старший перебувають у чудових стосунках.
- Усик – претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні Джошуа.
- Попередній бій українець завершив перемогою над Дереком Чісорою. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва.