Усик переможе у реванші, – Арреола пророкує перемогу українцеві
Джерело:ESNEWS
Американський боксер Кріс Арреола поділився думками щодо реваншу Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Він наголосив на позитивних якостях українця.
Арреола: Подобається, як Усик проводить бої
Американець вважає, що Усик переможе Джошуа у наступному двобої. Арреола наголосив, що йому подобається, як українець працює на ринзі.
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Думаю, що Усик переможе у реванші. Мені він подобається. Мені подобається, як Усик проводить бої. Він грамотно б'ється. Усик став більшим, але його все ще вважають дрібним боксером,
– зазначив Арреола.
Також боксер поділився очікуваннями щодо майбутнього реваншу Усик – Джошуа.
"Це має бути веселий бій. Джошуа мені здається людиною, яка боїться ударів. Він боїться знову пропустити", – додав Кріс.
Усик відібрав титули у Джошуа
- У вересні 2021-го Усик сенсаційно переміг британця. Судді одноголосно віддали перемогу українцю
- Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.
- Також за словами промоутера, навряд чи боксери зустрінуться в Україні, скоріше за все, Усик вдруге поб'ється на очах фанатів Джошуа.