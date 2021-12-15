Усик оцінив шанси на бій з найкращим боксером світу
Джерело:ESNEWS
Мексиканський універсал Сауль Альварес перейде у першу важку вагу та спробує підкорити вже шостий дивізіон у своїй кар'єрі. У майбутньому серед суперників Канело хочуть бачити українця Олександра Усика, який виграв у першій важкій вазі всі титули.
Усик проти Канело
Усик покинув першу важку вагу, адже не бачив сенсу залишатися у дивізіоні. 34-річний українець перейшов у важку вагу, де за три поєдинки став чемпіоном світу.
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Олександру вдалося повторити досягнення Евандера Холіфілда та Девіда Хея, які також ставали чемпіонами світу у першій важкій та важкій вагах.
Усик зізнався, що йому цікавий бій проти Альвареса у першій важкій вазі. Проте олімпійський чемпіон не зміг відповісти, чи сподівається він на зустріч з Канело.
Поки що це тільки розмови,
– сказав Усик.
Рік тому Усика вже запитували про бій з Альваресом. Тоді Сауль ще не анонсував перехід у першу важку вагу. Усик жартівливо сказав, що йому б довелося відрізати собі ногу, щоб битися проти Канело.
- Сауль Альварес – найкращий боксер сучасності. У рейтингу The Ring найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії він тривалий час утримує перше місце. Усик наразі на другій сходинці.
- Альварес був чемпіоном світу у чотирьох вагових дивізіонах. Сауль побив 20 боксерів у чемпіонських поєдинках. У 2021 році він став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
- Альварес провів 60 боїв, з яких виграв 57 (39 нокаутом). У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру та дві нічиї.