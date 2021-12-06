Ф'юрі потіснив Лопеса

Лопес увірвався у топ-10 рейтингу після того, як переміг Василя Ломаченка восени 2020 року. Після знакової перемоги 24-річний американець повернувся у ринг аж через рік та програв титули Камбососу.

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Поразка негативно вплинула на рейтинг Лопеса. Донедавна американець утримував сьоме місце серед найкращих боксерів світу. Тепер же Лопеса немає у топ-10.

Його місце в рейтингу зайняв чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі. Британського боксера не було в рейтингу P4P. Наразі він утримує десяту сходинку.

У п'ятірці найкращих відбулася тільки одна зміна: Теренс Кроуфорд потіснив Наойя Інуе. Водночас через виліт Лопеса свої позиції покращили Хуан Франсиско Естрада та Василь Ломаченко.

Український боксер з дев'ятої сходинки підійнявся на восьму. Ще один українець Олександр Усик посідає друге місце.

Топ-10 бійців P4P за версією The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Наойя Інуе (Японія)

5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Хуан Франсиско Естрада (Мексика)

8. Василь Ломаченко (Україна)

9. Казуто Іока (Японія)

10. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)