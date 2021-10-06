Ломаченко вдруге у 2021 році вийде на ринг

Василь Ломаченко та Річард Коммі вже нібито домовились про поєдинок. Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року на Maddison Square Garden у Нью-Йорку.

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Їх бій очолить вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. Це буде другий бій українця у 2021 році. У своєму останньому поєдинку Василь переміг японця Масайоші Накатані. Українець технічним нокаутом у дев'ятому раунді повалив японця на ринг. Коммі ж виходив на ринг у лютому, нокаутувавши домініканця Джексона Марінеса у шостому раунді.

Хто такий Річард Коммі? 34-річний боксер із Гани, який має у своєму активі 30 перемог (27 із них були нокаутом) та три поразки. У 2019 році програв Лопесу, віддавши американцю титул IBF, який він здобув у тому ж році після перемоги над росіянином Ісу Чанієвим.

Ломаченко та Коммі мають у пасиві поразки від Теофімо Лопеса. Український боксер хотів провести бій-реванш проти американця, але сторона суперника дала "задню". Тепер українська команда сподівається, що перемога над Коммі буде кроком до потенційного реваншу Ломаченка з Лопесом.