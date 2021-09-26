Мужності Усика можна лише позаздрити

Олександр Усик повернув в Україну чемпіонські титули. Обидва боксери не жаліли один одного, а наслідки поєдинку залишились на їх обличчі. Вже під час поєдинку потужні комбінації українця привели до перших проблем у британця.

Цікаво Усик хотів би провести реванш з Джошуа в Україні

У кінці поєдинку у Джошуа виникли проблеми з правим оком – через гематому око просто закривалося. В інтерв'ю Ентоні заявив, що боксував після дев'ятого раунду лише з одним зрячим оком.

Але й в Усика кров виступила на обличчі через розсічення. Українець відразу після завершення бою не поїхав у лікарню. Олександр вирішив скористатись медичною допомогою прямо у роздягальні.

Бій тривав усі 12 раундів. Усик святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів. Український боксер відібрав в Ентоні чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Усик зі спокійним лицем записував звернення до фанатів. У той момент медики накладали шви на обличчя українського боксера. Склалось враження, що Олександр взагалі не відчував біль. Після поєдинку з Джошуа на обличчі українця щонайменше вісім швів.



Усику зашили брову прямо у роздягальні / Фото з телеграм USYK 17

Боксери тепло привітали одне одного у підтрибунному приміщенні та зробили ще одне фото на згадку.



Усик та Джошуа після бою у Лондоні / Фото з twitter.com/MatchroomBoxing