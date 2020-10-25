Українська команда вже вирушила у Лондон, де Олександр Усик зустрінеться проти британця Дерека Чісори. Українська сторона вже отримала результати після обов'язкового тестування на коронавірус перед поєдинком. Всі тести виявились негативними.

Приємну звістку про негативні тести повідомив Олександр Усик у своєму Instagram-акаунті. Українці без перешкод зможуть продовжити підготовку до поєдинку, який відбудеться вже 31 жовтня.

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"Команда Усика успішно пройшла тестування на коронавірус", – написав Олександр.

24 жовтня команда Усика вилетіла у Лондон.

Усик – Чісора: головне

Вже у цю суботу, 31-го жовтня, Олександр Усик вийде у ринг проти британського боксера Дерека Чісори.

Бій відбудеться у Лондоні та буде без глядачів. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі. Дебютний поєдинок Олександр провів у торік у жовтні. У якому боксер з України переміг Чазза Візерспуна.

Востаннє британський боксер Дерек Чісора проводив поєдинок також у жовтні. Тоді британець нокаутував свого земляка Девіда Прайса.

Усик за цей поєдинок отримає значно менше за Чісору – лише 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. А от заробіток британця складе 4 мільйони фунта стерлінгів.