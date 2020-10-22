Британський боксер Дерек Чісора розповів про бій з Олександром Усиком. Британець гадає, що йому вдасться налякати українця на рингу.

На думку британця, бій з українським боксером буде складним. Але йому вдасться показати кращий рівень боксу, ніж у суперника з України. Про це Чісора розповів у коментарі для Matchroom Boxing.

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Погроза Чісори

31 жовтня Усик отримає переляк на все своє життя,

– заявив Дерек.

Британець відзначив, що Усик – хороший боксер, який має велику підтримку зі сторони англійських вболівальників та любителі боксу в цілому. За словами Чісори, поєдинки за участю українського боксера дивляться навіть ті, хто не надто розбирається у боксі.

Чісора назвав його бій з Усиком найкращим поєдинком, який тільки можна уявити. У якому не буде ненависті, а лише любов до спорту. Дерек знає, що Усик хоче бути серед лідерів світового боксу, але українець прекрасно розуміє, як б'ється британець.

На думку Чісори, найскладнішим буде відсутність вболівальників під час поєдинку, які додають енергії боксерам на ринзі.

"Ми звикли боксувати перед тисячами людей, а тут будуть лише команди, судді та промоутери. Не буду брехати, це буде непросто", – підсумував британець.

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Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Поєдинок пройде у Лондоні без глядачів на трибунах.