Поєдинок Олександра Усика проти Дерека Чісори міг не відбутися. Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що могло стати на заваді поєдинку.

Бій врятувало бажання Усика й Чісори

Промоутер Едді Хірн вважає, що бажання Усика й Чісори організувати бій допомогло в результаті домовитися про поєдинок. Про це повідомляє Sky Sports.

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За словами Хірна, після того, як стало відомо, що бій пройде без глядачів – він думав, що поєдинок не відбудеться взагалі.

Спочатку вони повинні були битися в травні, але через коронавірус все перенесли. А коли в жовтні стало ясно, що бій буде без глядачів, то був упевнений, що доведеться все скасувати. Думав, що це кінець,

– заявив промоутер.

Хірн переконує, що Усик і Чісора врятували бій своїм бажанням організувати його.

"Якщо обидва боксери дійсно цього хочуть, то мало що може їм завадити. Усик вважає, що настав ідеальний час готуватися до походу за титулами в новій вазі. А Чісора вважає, що здатний виграти і не хоче чекати до наступного року. Так і вийшло, що вони вдвох зробили нам цей мега бій", – сказав Хірн.

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