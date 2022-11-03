Усик назвав свої умови для поєдинку з Ф'юрі: Циганський король має обрати одну з двох дат

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик сподівається поборотися за звання абсолюту вже на початку наступного року. Команда Ф'юрі ще не визначилася з термінами бою.

Українець Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у серпневому реванші і зберіг за собою всі чемпіонські пояси. Наступна мета Усика – стати абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні. Для цього йому потрібно відібрати пояс WBC у Тайсона Ф'юрі.

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Проте Циганський король не поспішає ухвалювати дату поєдинку проти Усика. Переговори між сторонами розпочалися одразу після реваншу в Саудівській Аравії. Але скандальний британець ухилився від бою з Усиком і вирішив спочатку перевірити свої сили проти ветерана Дерека Чісори.

У розмові з журналістам Усик повідомив, коли він планує провести мегафайт за звання абсолюту.

"Зараз моя команда шукає можливість поговорити з Тайсоном Ф'юрі, а він справді непередбачувана людина, тому ми не можемо гарантувати, коли саме відбудеться бій.

Мені подобається ідея провести бій на початку лютого чи на початку березня, наприклад, 4 березня, тому що я православний християнин. Під час Великого посту перед Великоднем я не буду битися, тому має бути все до або після православного Великодня (16 квітня)".

При цьому український чемпіон зазначив, що своїм наступним суперником розглядає лише Циганського короля.

Я хочу битися з Ф'юрі, тому що мені потрібний четвертий пояс. Не хочу битися ні з ким іншим, поки цей пояс не опиниться у мене,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що реванш Усика проти Джошуа назвали найкращим боєм року за версією WBO.