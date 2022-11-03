Украинец Александр Усик победил Энтони Джошуа в августовском реванше и сохранил за собой все чемпионские пояса. Следующая цель Усика – стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Для этого ему нужно отобрать пояс WBC у Тайсона Фьюри.

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Однако цыганский король не спешит принимать дату поединка против Усика. Переговоры между сторонами начались сразу после реванша в Саудовской Аравии. Но скандальный британец уклонился от боя с Усиком и решил сначала проверить свои силы против ветерана Дерека Чисоры.

В разговоре с журналистом Усик сообщил, когда планирует провести мегафайт за звание абсолюта.

"Сейчас моя команда ищет возможность поговорить с Тайсоном Фьюри, а он действительно непредсказуемый человек, поэтому мы не можем гарантировать, когда именно произойдет сражение.

Мне нравится идея провести бой в начале февраля или начале марта, например, 4 марта, потому что я православный христианин. Во время Великого поста перед Пасхой я не буду драться, поэтому должно быть все до или после православной Пасхи (16 апреля)".

При этом украинский чемпион отметил, что своим следующим соперником рассматривает только Цыганского короля.

Я хочу сразиться с Фьюри, потому что мне нужен четвертый пояс. Не хочу драться ни с кем другим, пока этот пояс не окажется у меня,

– сказал Усик.

Напомним, что реванш Усика против Джошуа назвали лучшим боем года по версии WBO.