Вже 3 грудня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг вперше за сім місяців. У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.
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Британець мав битися із Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Втім українець відмовився виходити на ринг у 2022-му, а Ф'юрі не захотів чекати наступного року.
Тим часом британець написав книгу "Gloves Off", у якій розповів про можливий відхід на пенсію. Ф'юрі зізнався, чого боїться після завершення кар'єри.
Я не хочу затримуватися та знищити свою спадщину або померти від сильного удару по голові. І повірте мені, подібний кінець іноді здається надзвичайно реальним. Я навіть відчув короткочасну втрату пам’яті після тієї жахливої зустрічі з Вайлдером у 2021 році, коли через кілька годин після перемоги моя голова була вкрита грудками розміром з тенісний м’яч. Було неможливо згадати, скільки разів я падав. Все було туманно, такий досвід мене лякав. Ні в якому разі не хочу доживати свої дні в інвалідному візку або їсти вечерю через соломинку. Після бою з Вайлдером я сказав своєму промоутеру Френку Воррену, що планую піти на пенсію,
– написав у кнізі Тайсон.
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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі:
- Нагадаємо, що Усик повторно здолав Джошуа у серпні цього року та захистив пояси WBA, WBO та IBF.
- Однак у 2022 році на ринг українець вже не планує виходити на ринг. Тому бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року.
- Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- Тим часом 3 грудня Ф'юрі буде втретє битися із Дереком Чісорою. Обидва попередніх поєдинки (2011 та 2014) Тайсон виграв..
- З 2020 року Чісора програв три боя поспіль, у тому числі і Олександру Усику. У липні цього року Дерек побив Кубрата Пулєва.
- У Ф'юрі майже ідеальна статистика боїв – 32 перемоги та одна нічия у 33-х поєдинках.