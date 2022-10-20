Багато розмов було навколо повернення Ф'юрі на ринг. Спершу Тайсон взагалі запевняв, що хоче піти на пенсію, щоб насолоджуватись відпочинком із сім'єю та життям поза рингом.

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Ще один шанс для реваншу

Олександр Усик звернувся до британця після перемоги у реванші над Ентоні Джошуа. Українець закликав "Циганського короля" вийти на ринг та провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Тайсон хотів провести поєдинок проти Усика, але у 2022 році. На що отримав відмову. Олександр повернеться на ринг лише у новому 2023 році.

Тому Ф'юрі шукав нового суперника, серед яких був його земляк Джошуа. Ентоні був готовий вийти на ринг взимку 2022-го. Але і тут все залишалось на рівні чуток та словесних перепалок.

20 жовтня промоутер Ф'юрі та сам боксер оголосив суперника у наступному бою. Ним стане Дерек Чісора. Поєдинок буде вже третім в історії протистоянь між цими боксерами.

Важливо! Третя зустріч Ф'юрі – Чісора відбудеться 3 грудня на стадіоні футбольного клубу Тоттенхема, де свій перший бій проводили Усик та Джошуа.



Офіційний постер бою Ф'юрі – Чісора / Фото з твітеру Тайсона

Як закінчувались попередні бої між Ф'юрі та Чісорою