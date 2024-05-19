Поєдинок розпочався пізно вночі за київським часом. В андеркарді свою перемогу здобув українець Даніель Лапін. Вже у першому раунді український боксер потужно пробив у голову португальця Октавіу Пудівітра. Після чого Лапін побіг добивати претендента на титул. Зустріч зупинив суддя, сигналізувавши про перемогу Даніеля, який завоював вакантний пояс чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Довгоочікувана битва

До цього останнім абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії був легендарний Леннокс Льюїс. У 1999-му році боксери побились за лише три чемпіонські пояси, які дістались Льюїсу, а Евандер Холіфілд пішов із рингу переможеним.

Саме Холіфілд перед боєм зустрівся із Усиком, аби підтримати українця напередодні надважливого поєдинку.

Відео із зустрічі Холіфілда та Усика

Двобій за абсолют привернув увагу топових зірок спорту – Кріштіану Роналду, Ентоні Джошуа, Дерека Чісори та інші. Також поєдинок відвідали українці Андрій Шевченко та Володимир Кличко.

Український гетьман

Першим на ринг вийшов Усик під пісню Василя Жадана "Браття". Олександр обрав неймовірний образ гетьмана. На одязі була символіка футбольного клубу Полісся Житомир, з яким у боксера підписаний контракт.

Відео виходу Усика

Після чого вихід Ф'юрі вже був надто бляклим.

Як Ф'юрі вийшов у ринг: дивіться відео

Після чого як легендарний конферансьє Майкл Баффер оголосив досягнення обох боксерів, бій було розпочато.

Боксери із розвідки розпочали поєдинок. Були декілька моментів, коли Усик вибухав ударами з лівої. Ф'юрі ж встигав не лише захищатись, а й веселити публіку.

На старті другого раунду чудова двійка пройшла від Олександра. Українець періодично затискав суперника до канатів.

Третій раунд розпочався із влучного удару від британця. Усику потрібно було дотягуватись до Ф'юрі, який постійно тримав витягнути перед собою руку. Тайсон відповідав джебом. Третя 3-хвилинка закінчилась двійкою від Олександра.



Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

У наступному раунді боксери вже почали вмикати швидкість. Усик почав затягувати свої комбінації ударів, про які так просили у команді Олександра. У кутку Тайсона почали вже нервувати.

5-й раунд Тайсон розпочав джебом. Усик відповідав двійками, але британець продовжував пробивати по тулубу українця, шукаючи печінку суперника.

Дуже швидко бій дістався свого екватора. Дуже складний раунд був для Олександра, важко дихав українець, пропустивши декілька потужних ударів.

Ф'юрі почав діяти у клінчі, пробиваючи по корпусу українця. Усик відповів на це чудовим ударом із лівої. Перед гонгом Олександр чудово викинув декілька ударів у голову та тулуб "Циганського короля".



Бій Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

Після 7-го раунду над оком Усика вже виднілось розсічення.

Перша кров та нокдаун для Ф'юрі

8-й раунд дуже активно розпочали боксери. Ф'юрі викинув аперкот, але Усик миттєво відповів класною двійкою. Тайсон періодично намагався пробивати нижче пояса, але суддя не надто звертав на це увагу. Один із ударів призвів до крові на обличчі Ф'юрі – у британця був розбитий ніс.

У 9-му раунді Усик відправив Ф'юрі у нокдаун. Суддя розпочав відраховувати британцю, якого врятували лише канати та гонг.

Напружені чемпіонські раунди

У 10-му раунді Усик одразу кинувся в атаку, щоб добити Тайсона, який продовжував стояти на ногах. Ф'юрі більше діяв біля канатів. Українець контролював хід цього раунду, пробивавши по корпусу "Циганського короля". Наприкінці раунду Олександр класно із лівої пробив у голову Ф'юрі, який дещо втратив координацію.

Передостанній раунд Усик розпочав із двійки, яку Ф'юрі одразу перевів у клінч. Британець вже боксував не надто активно. Олександр же декілька разів викидав лівий удар.

В останньому чемпіонському раунді боксерам вже нічого було втрачати. Усик одразу пішов у наступ, але й Тайсон відповідав боковим у голову українця.

Із гонгом Ф'юрі поцілував Усика у голову. Боксери пройшли весь 12-раундовий шлях. Тоді вся справа була за суддями та їх записками.

ТАААККК!!! Судді віддали перемогу Олександру Усику – 115:112, 113:114, 114:113!!!