Напередодні він здолав до цього непереможного Тайсона Ф'юрі та очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Всього на професійному рівні українець провів 22 бої, у яких здобув усі перемоги.

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Завдяки чому перемагає Усик

Таку спортивну спадщину Олександра Усика оцінив відомий аналітик і тренер Тедді Атлас. Він висловив думку, що український чемпіон не має однієї яскравої боксерської якості, яка виділяється на тлі інших, але при цьому абсолют хевівейту є дуже збалансованим спортсменом.

"Українець робить добре багато речей, немає нічого, у чому цей хлопець поганий. Але й немає нічого, у чому він великий. Він не великий панчер, не швидкісний боєць, але в нього ці всі якості на високому рівні. Є одне, що він робить краще за всіх – він знаходить шлях до перемоги.

Він зробив це на Олімпіаді, потім зробив це у крузервейті, потім піднявся в хевівейт. Усик поїхав на територію Джошуа і побив його, а потім показав, що це була не випадковість. Він завжди знає, як знайти шлях до тріумфу", – сказав Атлас.

Цікаво. Напередодні Олександра Усика найвеличнішим у боксі назвав його колишній суперник Дерек Чісора. Він відзначив успіх українського чемпіона в боях проти британців, яких він здолав на шляху до визнання.

Нагадаємо, що в останньому бою в ніч на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі розділеним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113. Це дозволило йому стати першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів.

Зазначимо, що між боксерами 21 грудня відбудеться реванш. Очікувалося, що на кону буде стояти 3 пояси, а не звання абсолюта, проте IBF поки не відібрала в українця цей титул.