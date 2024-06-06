Наприкінці року на боксерів очікує реванш. Він знову відбудеться в Ер-Ріяді й станеться це 21 грудня.

Читайте також Бій був дуже близьким: президент WBC пропонує змінити правила на реванш Усика та Ф'юрі

Усик хоче змінити вагову категорію

Очікувалося, що після цього поєдинку (у разі перемоги) український чемпіон може провести бій з Ентоні Джошуа або ж захищатиме пояси проти Чжан Чжилея чи Даніеля Дюбуа. Проте Олександр Усик має інші плани.

Він заявив, що може залишити надважку вагову категорію. Українець розглядає варіант повернутись у крузервейт і хоче спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.

Я думаю, що, можливо, після реваншу я можу спуститися у вазі в крузервейт. Можливо, це мій план. Коли я почав тренувальний табір… Я постійно їв. Для мене це важко. Мені це не подобається – коктейлі, вода, протеїн, банани… Але банани – це добре, я люблю банани,

– сказав Усик.

Реальність такого сценарію підтвердив і його менеджер Егіс Клімас. Він додав, що говорив про зміну вагової категорії з Олександром Усиком напередодні й вони дійсно планують це зробити.

Цікаво. Наприкінці весни Лоуренс Околі кинув виклик Олександру Усику. Він є чемпіоном світу за версією WBC у бриджервейті (до 101,6 кілограма), тож в українця також є варіант спробувати себе ще й у цій ваговій категорії.

Нагадаємо, що Олександр Усик раніше змагався саме у крузервейті. У цій ваговій категорії він провів 16 переможних боїв, став абсолютним чемпіоном світу й захистив це звання в бою проти Тоні Белью. Після цього перейшов у "королівський" дивізіон і повторив свій тріумф й у ньому.