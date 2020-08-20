Американський боксер Майкл Хантер хоче взяти реванш в Олександра Усика. Якщо в обох боксерів будуть проблеми з підбором суперників, тоді американець залюбки запропонує провести бій.

Боксери можуть провести бій в суперважкому дивізіоні. Про це повідомляє Bokser.org.

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Бій-реванш

За словами боксера, якщо в наступному році виникнуть проблеми з підбором суперників, тоді вони зможуть вийти на реванш в суперважкій вазі і знову станцювати на рингу.

Боксер раніше висловлювався, що має велике бажання провести бій-реванш з Олександром. Американець назвав Усика одним із найкращих боксерів сучасності у світі.

Додамо, що 8 квітня 2017 року Усик і Хантер зустрічалися в США у рамках першої важкої ваги. Бій тривав всі 12 раундів. За одноголосним рішенням суддів перемогу святкував Усик – 117:110. До цього жоден з боксерів не зазнавав поразки. В Усика було 11 перемог (10 з них – нокаутом). Майкл Хантер провів на один профі-поєдинок більше, у восьми з них отримавши перемогу достроково.

Після цього поєдинку обидва боксери також більше не знали смаку поразок, хоча американець звів бій з Олександром Повєткіним до нічиєї.

Хто такий Майкл Хантер

Американський боксер-професіонал, який виступає в першій важкій ваговій категорії, учасник Олімпійських ігор 2012 року. Останній бій провів у листопаді 2018 року. У професійній кар'єрі провів 17 боїв, із яких 11 разів перемагав нокаутом. Американець зазнав лише однієї поразки.

Усик – Хантер найкращі моменти бою 2017 року

Кар'єра Олександра Усика