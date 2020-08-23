Повєткін і Вайт проведуть реванш у 2020 році: деталі
Британець Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) і росіянин Олександр Повєткін (36-2-1, 24 КО) до кінця 2020 року повинні провести другий поєдинок.
Як стверджує TalkSport, в угоді по бою боксерів є пункт про матч-реванш.
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Після бою Ділліан відразу ж підійшов до промоутера Едді Хірна, навіть перервавши його інтерв'ю, і заговорив про реванш з росіянином. Вайт сказав, що він в порядку і хоче провести з "Вітязем" другий поєдинок вже в 2020 році:
У суперважкій вазі таке трапляється, я пропустив удар, хоча домінував протягом усього бою. Можемо ми провести реванш в грудні?
Вайт – Повєткін: головне
Поразка від Повєткіна стало для Вайта лише другою в професійній кар'єрі. До цього він поступався у 2015 році Ентоні Джошуа.
Незважаючи на поразку нокаутом в п'ятому раунді, Ділліан Уайт непогано виглядав по ходу бою, а в четвертому раунді відправляв росіянина в нокдаун.
Росіянин завоював титул тимчасового чемпіона WBC, став володарем пояса WBC Diamond, а також претендентом на бій з Тайсоном Ф'юрі, що володіє основним титулом Всесвітньої боксерської ради.