На 31 жовтня попередньо запланований бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою. Але і в цей день бій може не відбутися.

Про ймовірне перенесення дати бою Усик – Чісора на інший день заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, повідомляє Sport Arena. Головою причиною для такого рішення може стати відсутність глядачів на трибунах.

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"Ми намітили бій Усик – Чісора на 31 жовтня, але дата залежить від того, чи зможемо ми пустити глядачів на арену. Або, можливо, нам вдасться провести поєдинок за кордоном", – розповів Едді Хірн.

Бій Усик – Чісора повинен був стати одним з трьох великих боксерських поєдинків, які планував провести Едді Хірн. І цей бій мав відбутися 23 травня в Лондоні. Однак через пандемію коронавірусу його перенесли на невизначений термін.

Щодо двох інших боїв, які запланував Хірн, то це Уайт – Повєткін та Джошуа – Пулєв. Перший з них вже відбувся 22 серпня. Російський боксер неочікувано нокаутував Уайта, який до цього був претендентом на пояс чемпіона WBC у важкій вазі.

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Для Усика бій з Чісорою має стати другим у хевівейті. У 2019 році він дебютував у новій ваговій категорії поєдинком проти Чезза Уізерспуна.