Усик із російської школи боксу, він нокаутує Джошуа, – колишній суперник британця

Реванш Ентоні Джошуа та Олександра Усика – один із найбільш очікуваних боїв. Майже усі впевнені у другій перемозі українського боксера.

Пулєв: Усик – дуже комбінаційний боєць

Такої ж думки дотримується колишній суперник британця Кубрат Пулєв. Болгарський боксер вкотре заявив про нокаут для Ентоні Джошуа у реванші.

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Боксеру з Великої Британії не вдасться перемогти Олександра Усика. Пулєв додав, що українець – виходець із російської школи боксу.

Я думаю, що Усик може домінувати, бо він дуже хороший боєць. У нього багато досвіду, він виходець із російської школи боксу. Усик – дуже комбінаційний боєць. Я думаю, що в реванші він нокаутує Ентоні Джошуа,

– сказав болгарин.

Він не заперечив, що Усик може віддати перевагу супернику на ринзі, але нокауту британцю не уникнути.

Реванш Усик – Джошуа може відбутись навесні 2022 року.

Незрозуміло, чому Пулєв дописав Усика до російської школи, адже Олександр протягом 2012 – 2013 років виступав за команду "Українські отамани". Загалом здобув шість перемог (з них дві достроково) та не знав смаку поразок. Усик був капітаном збірної України з боксу на Олімпійських іграх.

Слід відзначати, що під керівництвом Анатолія Ломаченка, батька Василя Ломаченка, Усик здобув олімпійське золото у Лондоні. Наставник допомагав синові і всій команді "Українські отамани" у підготовці до виступів. Загалом боксер завжди виділявся своєю любов'ю до України – від гопака до символів країни на одязі боксера.

Протистояння Усик – Джошуа