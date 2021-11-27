Красюк: Коли боксер став чемпіоном – він ще не став зіркою

Красюк висловив свою думку в контексті того, що не всі боксери отримують шанс битися за титул чемпіона світу. Відтак, високий гонорар також не для кожного боксера.

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Промоутер Усика звернув увагу на різницю між боксером, який – чемпіон світу, та бійцем, який генерує прибуток, тобто зірка.

"Коли боксер став чемпіоном – він ще не став зіркою. Просто він отримав право стати зіркою. Чи скористається він нею чи ні? Багато від цього залежить. Але впливати на ці обставини неможливо. Можливо розвивати боксера на світовому рівні таким чином, щоб він був цікавий для проведення цього поєдинку, щоб з ним хотіли битися", – заявив Красюк.

Як приклад гендиректор промоутерської компанії K2 навів Усика, який є чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF.

Як з Усиком. Хоча він ще не став зіркою світового масштабу. Зараз він тільки на шляху до цього. Для цього йому знову потрібно побити Ентоні Джошуа. Вийти на Тайсона Ф'юрі й стати абсолютним чемпіоном світу. Тоді вже немає значення, чи говорить він англійською, чи німецькою…,

сказав Красюк.

Промоутер порівняв Усика з легендарним боксером Менні Пак'яо та американцем Джервонтою Девісом. Якщо Пак'яо своїм боксом довів, що він зірка, то Девіс генерує прибуток без статусу чемпіона світу.

"Він зірка, тому що довів це. Як свого часу Менні Пак'яо. Він своїм боксом довів свою спроможність. А є такий боксер як Джервонта Девіс, який у принципі не був чемпіоном, але він є зіркою. І це два різних статуси – чемпіон і зірка. Тому що зірка генерує PPV, а чемпіон – далеко не завжди. Набагато рідше так, аніж навпаки", – резюмував промоутер.

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Досягнення Олександра Усика

Усик – один з найуспішніших боксерів в історії України. Кримчанин – чемпіон світу 2011 року та переможець чемпіонату Європи 2008-го.

Олександр – олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі Усик став першим в історії українським абсолютним чемпіоном світу. Свого статусу він досяг у першій важкій вазі.

У вересні 2021 року українець побив Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі. До Усика титулами у важкій вазі з українців володіли тільки брати Клички.

Повне інтерв'ю Олександра Красюка читайте тут у межах нового проєкту "Інтерв'ю 24".