Пулєв: Усик кращий як боксер

Болгарський боксер ще перед першим поєдинком запевняв, що перемогу здобуде Олександр Усик. Кубрат Пулєв не розуміє, що такого особливого бачать в Ентоні Джошуа.

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За словами болгарина, британський боксер просто багато часу приділяє підготовці до поєдинку: "Там немає нічого особливого ні з погляду особистості, ні в технічному плані. Він не такий талановитий, як кажуть люди".

Пулєв впевнений, що у реванш Джошуа вдруге зазнає поразки, але тепер вже нокаутом.

Усик кращий як боксер. Думаю, що у реванші він точно нокаутує Джошуа. Перед першим боєм я передбачав, що Усик переможе, так і вийшло. Тепер я кажу вам, що він нокаутує Джошуа, тому що в Ентоні немає нічого особливого,

– заявив Пулєв.

Нагадаємо, що Пулєв у своїй кар'єрі має поєдинок із Джошуа. У грудні 2020 року британець у дев'ятому раунді відправив у нокаут болгарина. Ентоні успішно захистив чемпіонські титули.

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