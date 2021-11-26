Пулєв:Усик кращий як боксер Болгарський боксер ще перед першим поєдинком запевняв, що перемогу здобуде Олександр Усик. Кубрат Пулєв не розуміє, що такого особливого бачать в Ентоні Джошуа. Цікаво100 тисяч гривень за перший ряд: промоутер оцінив шанси на реванш Усик – Джошуа у Києві За словами болгарина, британський боксер просто багато часу приділяє підготовці до поєдинку: "Там немає нічого особливого ні з погляду особистості, ні в технічному плані. Він не такий талановитий, як кажуть люди". Пулєв впевнений, що у реванш Джошуа вдруге зазнає поразки, але тепер вже нокаутом. Усик кращий як боксер. Думаю, що у реванші він точно нокаутує Джошуа. Перед першим боєм я передбачав, що Усик переможе, так і вийшло. Тепер я кажу вам, що він нокаутує Джошуа, тому що в Ентоні немає нічого особливого, – заявив Пулєв. Нагадаємо, що Пулєв у своїй кар'єрі має поєдинок із Джошуа. У грудні 2020 року британець у дев'ятому раунді відправив у нокаут болгарина. Ентоні успішно захистив чемпіонські титули. Усик – Джошуа: що відомо про протистояння Олександр Усик доволі легко перебоксував суперника у першому бою. Українець мав кращий вигляд на ринг, добре пересувався, що не скажеш про британця. Ентоні показував дуже пасивний бокс. Судді одноголосного віддали перемогу українцю за підсумками усіх 12 раундів. Джошуа тепер хоче взяти реванш в Олександра. Щоправда, майже ніхто не вірить у те, що британському боксеру вдасться перемогти суперника з України. Їх реванш запланований на лютий – березень 2022 року. Двобій може відбудеться в Україні або за кордоном. Наразі остаточної відповіді немає.