Трохи менше, ніж за реванш з Джошуа: скільки грошей зароблять Усик та Ф'юрі за "Бій століття"

Усі фанати боксу в очікуванні суперпоєдинку за звання абсолютного чемпіона в хевівейті. Учасники битви отримають дивовижні гонорари.

18 травня 2024 року королівський дивізіон отримає абсолютного чемпіона. За всі титули хевівейту битимуться Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик.

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Гонорари Усика та Ф'юрі

Усіх цікавить, які гонорари отримають за грандіозний бій учасники битви. У британських ЗМІ оприлюднили ймовірні цифри.

"Циганський король" після бою з українцем отримає чек на 55 млн фунтів (69 мільйонів доларів). Повідомляється, що це найбільший гонорар Ф'юрі за всю кар'єру.

Олександр Усик заробить удвічі менше – 27 мільйонів фунтів (34 мільйони доларів). Для українського боксера це не буде рекордним заробітком. За реванш з Джошуа Усик отримав чек на суму 35 мільйонів.

Цікаво, що раніше промоутер Олександр Красюк розповідав, що Усик за бій з Ф'юрі отримає рекордний гонорар. Проте він не оголосив цифри.

До речі, Ентоні Джошуа заробить за бій з Френсісом Нганну 48 мільйонів доларів. А ексчемпіон UFC отримає чек на 20 мільйонів. Поєдинок зірок боксу та ММА відбудеться 8 березня.