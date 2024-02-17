17 лютого повинен був відбутися "Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Проте несподівана травма британця під час спарингу змусила організаторів перенести битву на 18 травня.

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Бій Усика відбудеться за будь-яких умов

Сергій Лапін, менеджер та тренер Олександра Усика, повідомив, що у контракті на бій з'явився пункт про заміну боксера на випадок форс-мажору. Якщо "Циганський король" знову травмується, то бій не будуть переносити, а українець битиметься з обов'язковим претендентом на пояс IBF у надважкій вазі Філіпом Хрговичем.

"Я сподіваюся, що Усик отримає можливість звести рахунки з Ф'юрі 18 травня. Але якщо Тайсон продовжить бігати, то у нас у контракті прописана умова, що його замінить Філіп Хрговіч.

Хрговіч – це запасний суперник, тому вечір боксу відбудеться незалежно від того, чи вийде Ф'юрі на бій. Це також підтвердив Його Величність Туркі Аль аш-Шейх", – сказав Лапін.

Нагадаємо, що через Тайсона Ф'юрі бій за абсолют вдруге переноситься. Перша дата бою була погоджена на грудень 2023 року. Але через погану форму "Циганського короля" довгоочікуваний бій перенесли на 17 лютого.

До слова. Свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів проти Френсіса Нганну 28 жовтня 2023 року. Тоді британець побував у нокдауні та виглядав непереконливо. Проте судді роздільним рішенням віддали перемогу чемпіону WBC.