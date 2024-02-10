Два непереможені боксери хевівейту визначать абсолютного чемпіона світу 18 травня в Ер-Ріяді. Ця подія відбудеться вперше з 1999 року.
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Найбільший контракт для Усика
Олександр Красюк, промоутер українського чемпіона, порівняв гонорари Олександра Усика та Володимира Кличка, який у 2013 році переміг "Руского Вітязя" Алєксандра Повєткіна.
"Це буде найбільший контракт для Усика в його кар'єрі. Так і має бути. В бою за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з непереможеним чемпіоном так і має бути.
Це багато грошей. Ця сума більша за 17 мільйонів доларів, які Кличко отримав за перемогу над Повєткіним у Москві. Ця сума давно більша", – розповів Красюк.
Інтерес до поєдинку надзвичайно великий. Про це свідчать ціни на квитки у перекупників.
Квитків немає, їх немає де взяти. Я заходив в третю чергу, я купив два квитки в платинум, я навіть в даймонд не встиг взяти. Зараз заходиш на сайти перекупників – 200 тисяч гривень за квиток, 300 тисяч. Перепрошую, в ringside – мільйон гривень квиток,
– сказав Красюк.
- Раніше різноманітні експерти називали орієнтовний гонорар Усика за бій з Ф'юрі. За інформацією інсайдера Майкла Бенсона, український боксер може отримати до 68 мільйонів "зелених".
- До речі, найбільший свій гонорар Усик заробив після другого бою з Ентоні Джошуа. За повідомленням ЗМІ, тоді Олександр отримав близько 30 мільйонів.