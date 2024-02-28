Вже 18 травня на любителів боксу очікує топовий поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери мають розіграти між собою звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Чому перенесли бій

Олександру належать пояси WBA, WBO та IBF у цій категорії, тоді як Тайсон є чемпіоном за версією WBC. Зустріч мала відбутися в середині лютого, проте британець отримав травму на тренуванні.

Через розсічення над оком "Циганський король" був змушений просити про перенос. Цікаво, що до лютого Ф'юрі вважався явним фаворитом у поєдинку. Проте розклад сил поступово змінюється.

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Ще в січні ставка на перемогу Тайсона дорівнювала 1,89, але після оголошення про скасування бою коефіцієнт виріс до 1,96. Зараз же фавориту у зустрічі просто немає, адже котирування на боксерів однакові.

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Перемога Ф'юрі оцінюється у 2,02, тоді як Усика – у 2,03. Вірогідність нічиєї становить 19,00. Крім цього, експерти продовжують бути впевнені, що поєдинок триватиме всі 12 раундів. Ймовірність цього – 1,41.

Кар'єра Усика та Ф'юрі

Олександр провів 21 поєдинок і кожен із них виграв (14 – нокаутом)

востаннє Усик виходив на ринг в серпні 2023-го, коли нокаутував Даніеля Дюбуа у дев'ятому раунді

британець же має у своєму активі 34 перемоги у 35-ти боях, з них 24 – нокаутом

ще в одному поєдинку проти Деонтея Вайлдера британець розписав нічию.

"Циганський король" востаннє бився у жовтні минулого року, перемігши по очках ексчемпіона UFC Френсіса Нганну

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